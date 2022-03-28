Де Лихт: Путь на чемпионат мира продолжается

Защитник туринского «Ювентуса» и голландской сборной Маттайс де Лихт поделился с журналистами своим мнением по поводу победы над датчанами в товарищеском поединке.

«Оранжевые» одержали непростую победу со счётом 4:2. Маттайс сказал, что с датчанами играть всегда не просто, но итоговый результат вполне удовлетворил голландцев. Де Лихт отметил, что путь на чемпионат мира продолжается.

Напомним, что голландская сборная под руководством Луи ван Галя выиграла свою отборочную группу и напрямую вышла на чемпионат мира в Катаре.