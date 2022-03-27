Де Лихт признался, что ему было непросто вступать в единоборства с Эриксеном

Защитник сборной Нидерландов Маттейс де Лихт поделился мыслями о противостоянии с Кристианом Эриксеном.

Голландцы одержали победу над датчанами в товарищеском матче (4:2), а Кристиан Эриксен отличился голом сразу после выхода на замену.

«Вступать в единоборства с Эриксеном было непросто. Мы должны думать об игре, но каждый из нас, конечно, был рад возвращению Кристиана. После его выхода на замену у меня по коже пробежали мурашки», – признался 22-летний центральный защитник «Ювентуса».

Вчерашний матч против голландцев стал для Эриксена первым в составе сборной после перенесённой в июне прошлого года остановки сердца.