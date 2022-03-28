Ван Дейк поставил под сомнение тактику сборной Голландии

Голландский защитник «Ливерпуля» Виргил ван Дейк в разговоре с журналистами поставил под сомнение тактику сборной Голландии, которой руководит Луи ван Галь.

«Оранжевые» в товарищеском матче переиграли датчан со счётом 4:2. Голландская сборная играла по схеме 3-4-1-2. Виргил сказал, что почти для всех футболистов это новая схема, так что было недопонимание, но многие вещи всё же получились. Ван Дейк отметил, что он всё ещё предпочитает схему 4-3-3, но он не тренер сборной.

Напомним, что голландская сборная выиграла свою отборочную группу и напрямую вышла на чемпионат мира в Катаре.