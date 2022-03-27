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Товарищеские матчи по футболу

Голландия в результативном матче переиграла датчан

27 Марта 2022 • 00:44 Комментировать
Голландия
4:2
Дания
окончен

Сборные Голландии и Дании выдали результативную встречу. За 90 минут встречи соперники смогли забить 6 мячей на двоих, а победа досталась «оранжевым» - 4:2.

В первом тайме голландцам удалось забить три гола в ворота соперника, на что скандинавский коллектив ответил одним мяча. На мячи в исполнении Бергвейна, Аке и Депай ответил своим голом Вестергор. Команда из страны тюльпанов могла забить и больше, но мяч упорно не шел в ворота соперника – 3:1.

Сразу после перерыва Эриксену удалось вернуть датчан в игру, ведь Кристиан сумел замкнуть передачу партнера с фланга и отправить сферу в сетку. Но уже во второй половине второго тайма Бергвейн оформил дубль, подведя черту под результатом встречи – 4:2.

29 марта Голландия проведет товарищеский матч с Германией, а Дания сыграет с Сербией.

Протокол игры  
Голландия 4:2Дания
(1:0) Бергвейн Стевен16'   
  20'Вестергор Янник (1:1)
(2:1) Аке Натан29'   
(3:1) Депай Мемфис38'   
  48'Эриксен Кристиан (3:2)
(4:2) Бергвейн Стевен71'   
Флеккен МаркДе Лихт МаттайсВан Дейк ВиргилАке Натан  77' (Маласиа Тирелл (  77') Дюмфрис ДензелКоопмейнерс ТеунДе Йонг ФренкиБлинд ДэйлиБергёйс СтивенБергвейн Стевен  77' (Данджума Арно (  77') Депай Мемфис  77' (Мален Дониэлл (  77')
Запасные: Крул ТимДроммел ЙоэлКласи ЙордиХатебур ХансВегхорст ВаутДе Рон МартенВейналдум ДжорджиньоКлассен ДэвиВайндал Оуэн
Шмейхель КасперАндерсен ЙоакимНельссон ВикторВестергор Янник  77' (Ларсен Якоб-Бруун (  77') Бах Александр  46' (Кристенсен Расмус (  46') Хёйбьерг Пьер-ЭмильДелани Томас  24' (Норгор Кристиан (  24') Меле ЙоакимЛиннстрем Йеспер  46' (Эриксен Кристиан (  46') Винд Жонас  58' (Дольберг Каспер (  58') Поульсен Юссуф  45' (Ольсен Сков Андреас (  45')
Запасные: Биллинг ФилипРённов ФредерикКорнелиус АндреасИверсен ДаниэльЙенсен МатиасМахсо Андреас
26 марта. Стадион "Йохан Кройф Арена" (Амстердам).

 

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