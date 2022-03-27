Голландия в результативном матче переиграла датчан

Сборные Голландии и Дании выдали результативную встречу. За 90 минут встречи соперники смогли забить 6 мячей на двоих, а победа досталась «оранжевым» - 4:2.

В первом тайме голландцам удалось забить три гола в ворота соперника, на что скандинавский коллектив ответил одним мяча. На мячи в исполнении Бергвейна, Аке и Депай ответил своим голом Вестергор. Команда из страны тюльпанов могла забить и больше, но мяч упорно не шел в ворота соперника – 3:1.

Сразу после перерыва Эриксену удалось вернуть датчан в игру, ведь Кристиан сумел замкнуть передачу партнера с фланга и отправить сферу в сетку. Но уже во второй половине второго тайма Бергвейн оформил дубль, подведя черту под результатом встречи – 4:2.

29 марта Голландия проведет товарищеский матч с Германией, а Дания сыграет с Сербией.