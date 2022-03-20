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Куман может вернуться в сборную Нидерландов

20 Марта 2022 • 22:33 Комментировать
Голландия
...
Дания
26.03 22:45

Бывший наставник сборной Нидерландов Рональд Куман может вернуться к своей прежней работе.

59-летний специалист ведёт переговоры с Королевским футбольным союзом Нидерландов, о чём сообщает NOS. При успешном исходе обсуждений Куман сменит Луи ван Гала на посту главного тренера национальной команды после завершения катарского Чемпионата мира, который пройдёт в конце 2022 года.

Рональд Куман возглавлял «оранжевых» с февраля 2018 года по август 2020, после чего перебрался в «Барселону». Из каталонского клуба наставник был уволен в октябре 2021 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Рональд Куман Сборная Голландии
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ГОЛЛАНДИЯ ДАНИЯ
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