Куман может вернуться в сборную Нидерландов

Бывший наставник сборной Нидерландов Рональд Куман может вернуться к своей прежней работе.

59-летний специалист ведёт переговоры с Королевским футбольным союзом Нидерландов, о чём сообщает NOS. При успешном исходе обсуждений Куман сменит Луи ван Гала на посту главного тренера национальной команды после завершения катарского Чемпионата мира, который пройдёт в конце 2022 года.

Рональд Куман возглавлял «оранжевых» с февраля 2018 года по август 2020, после чего перебрался в «Барселону». Из каталонского клуба наставник был уволен в октябре 2021 года.