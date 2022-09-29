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Кубок России

«Крылья Советов» минимально переиграли «Факел» в матче Фонбет Кубка России

29 Сентября 2022 • 19:33 Комментировать
Факел
0:1
Крылья Советов
окончен

Самарские «Крылья Советов» смогли с минимальным счетом переиграть воронежский «Факел» в матче Фонбет Кубка России. Встреча завершилась победой гостей с минимальным счетом 1:0. Единственный гол в дебюте встречи забил Александр Чиркович.

Протокол игры  
Факел0:1Крылья Советов
  6'Чиркович Александар (0:1)
Городовой АлексейДашаев АсланСуслов КириллСмирнов МихаилМастерной ВладиславМагаль РусланЧеров Василий 46' (Калинин Илья ( 46') Акбашев Роман 46' (Дмитриев Олег ( 46') Шаваев Алихан 74' (Аппаев Хызыр ( 74') Максимов Максим 63' (Ершов Никита ( 63') Ивахнов Матвей 46' (Гонгадзе Георгий ( 46')
Запасные: Мендель АндрейСвинов ИльяМорозов ЕвгенийБрызгалов СергейБожин СергейКвеквескири ИраклийШляков ЕвгенийЧерняков Даниил
Овсянников БогданБейл Гленн  41' 46' (Ежов Роман ( 46') Барач МатеоСолдатенков АлександрЗотов ГеоргийЧиркович Александар 76' (Якуба Денис ( 76') Витюгов МаксимБабкин Сергей 85' (Рахманович Амер ( 85') Пиняев Сергей 46' (Горшков Юрий ( 46') Хубулов Владимир 58' (Шитов Владислав ( 58') Цыпченко Дмитрий  28'
Запасные: Соколов АртёмФролов Евгений ВадимовичЛиповой ДанилЕвгеньев Роман
29 сентября. Стадион "Tsentralnyi Profsoyuz Stadion (Voronezh)".

Видео

0:1. Гол Александара Чирковича (видео). ФОНБЕТ Кубок России. Футбол
0:1. Гол Александара Чирковича (видео). ФОНБЕТ Кубок России. Футбол
Гол и лучшие моменты (видео). ФОНБЕТ Кубок России. Футбол
Гол и лучшие моменты (видео). ФОНБЕТ Кубок России. Футбол

Воронежский коллектив неудачно начал сезон. Команда обосновалась на дне турнирной таблицы. Неудачные результаты привели к увольнению Олега Василенко. Бросился исправлять ситуацию Дмитрий Пятибратов. Под его руководством команда уже успело набрать четыре очка в матчах с «Локомотивом» (2:0) и «Сочи» (1:1). Очевидно, что назначение наставника сработало. В Фонбет Кубке России «Факел» последний в своей группе. Команда идет без очков в активе. При наличии в квартете таких соперников, как «Зенит» и «Спартак», рассчитывать даже на третью позицию будет крайне сложно.

Самарская команда в межсезонье отпустила несколько ключевых футболистов, а потому ожидаемо слабо смотрелась на старте чемпионате. Пока команда Осинькина лишь на 11-й строчке в таблице и имеет отрыв от зоны переходных матчей в 2 балла. В Кубке самарский клуб успел сотворить сенсацию, обыграв на своем поле питерский «Зенит» со счетом 2:0. Эти три очка позволяют «Крыльям Советов» претендовать на выход в плей-офф, но удержаться в лидерах будет непросто.

Встреча в Воронеже началась для «Факела» обескураживающе. Уже на 6-й минуте встречи «Крылья Советов» смогли забить мяч в ворота соперника. Хубулов получил в ходе атаки самарцев мяч от Пиняева. Выполнил Владимир прострел к ближней штанге, где Чиркович обокрал защитников и смог вколотить сферу в правый от себя угол, открыв счет на табло уже на старте футбольного противостояния – 1:0.

Вскоре «Крылья» были близки к тому, чтобы забить и второй гол в ворота соперника. От углового флага Пиняев закрутил мяч в район 11-метровой отметки, откуда Цыпченко нанес удар под перекладину, а Городовой чудом среагировал на выстрел, сумев отбить сферу за лицевую линию. На 28-й минуте встречи в руках рефери появилась первая желтая карточка, которую схлопотал Цыпченко, помешавший соперникам разыграть в быстром режиме мяч со штрафного. А под занавес игрового отрезка еще один игрок «крылышек» получил предупреждение за фол против соперника. Рефери предъявил желтую карточку Бейлу.

В перерыве в составе «Факела» на поле появились Дмитриев, Калинин и Гонгадзе, а в составе «Крыльев» на поле появились Ежов и Горшков. К слову, второй тайм сильно отличался от первой половины игры, ведь обе команды играли от глухой обороне, совсем не угрожая друг другу в атаке. На поле появились Шитов и Ершов, но они должным образом не усиливали атаку команды. Самарцы нацелились на победу и шли к своей цели.

Впрочем, появившийся у «Факела» Калинин на 71-й минуте был близок к тому, чтобы помочь своему коллективу отыграться. С левого фланга он забрасывал мяч к ближней штанге, а мяч полетел слишком высоко и едва не залетел за шиворот Овсянникову, который в последний момент сумел среагировать и отбить снаряд в сторону от рамки. Ближе к концовке игры у «Факела» на поле появился Аппаев, а стан самарского коллектива укрепили Якуба и Рахманович, но это существенным образом на ход встречи не повлияло. 1:0, «Крылья Советов» одержали победу на групповом этапе Кубка России и создали максимальную интригу в своей группе, где, напомню, также играют питерский «Зенит» и московский «Спартак».

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Евро-Футбол.Ру,
Крылья Советов Факел Фонбет Кубок России
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окончен Ахмат 3:1 Ростов 2.20 3.40 3.30
окончен Факел 0:1 Крылья Советов 3.30 3.55 2.19
29.09  20:30 Спартак Москва ... Зенит 3.95 4.10 1.85
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