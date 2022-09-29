Цыпченко раскритиковал газон стадиона в Воронеже

Форвард «Крыльев Советов» Дмитрий Цыпченко нелестно отозвался о качестве газона арены в Воронеже после успешного противостояния с местным «Факелом» (1:0).

Игрок отметил, что ему было приятно вернуться на малую родину. Касательно самой игры он заявил, что она получилась тяжёлой из-за очень плохого качества газона.

«Я таких полей никогда, наверное, не видел. Здесь можно выращивать и картошку, и всё остальное. Наверное, оно для этого», - цитирует футболиста «Матч ТВ».

По результатам этого матча самарский клуб поднялся на второе место в группе Фонбет Кубка России, «Факел» расположился на последнем месте.