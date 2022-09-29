Осинькин: «Мы решили не рисковать Глушенковым»

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин в эфире канала «Матч Премьер» дал комментарий перед матчем с «Факелом».

- Четыре футболиста остались в Самаре, не прилетели вместе с вами. Что это значит?

- Совершенно разные причины, и маленькие травмы есть, мелкие. Кому-то дали отдохнуть, учитывая достаточно сложную дорогу, решили не брать трех вратарей. Ситуация разная, но мы готовы играть.

- То, что отсутствует Максим Глушенков, ваш основной нападающий, не повлияет на силу атаки сегодня?

- Возможно, повлияет, возможно, нет. Только игра покажет, но у него маленькая травма. Чтобы не усугублять, еще и плюс дорога. Мы решили не рисковать Максимом. Надеюсь, что он будет здоров уже по возвращению нашей команды из Воронежа.