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Осинькин: «Мы решили не рисковать Глушенковым»

29 Сентября 2022 • 17:25 Комментировать
Факел
0:1
Крылья Советов
перерыв

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин в эфире канала «Матч Премьер» дал комментарий перед матчем с «Факелом».

- Четыре футболиста остались в Самаре, не прилетели вместе с вами. Что это значит?

- Совершенно разные причины, и маленькие травмы есть, мелкие. Кому-то дали отдохнуть, учитывая достаточно сложную дорогу, решили не брать трех вратарей. Ситуация разная, но мы готовы играть.

- То, что отсутствует Максим Глушенков, ваш основной нападающий, не повлияет на силу атаки сегодня?

- Возможно, повлияет, возможно, нет. Только игра покажет, но у него маленькая травма. Чтобы не усугублять, еще и плюс дорога. Мы решили не рисковать Максимом. Надеюсь, что он будет здоров уже по возвращению нашей команды из Воронежа.

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Евро-Футбол.Ру,
Крылья Советов Игорь Осинькин Максим Глушенков
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