Галактионов: «Пропущенный гол - есть повод что-то сказать нашим игрокам»

Главный тренер «Пари НН» Михаил Галактионов в эфире канала «Матч Премьер» дал комментарий после матча с «Химками» (1:1, пен. 5:3).

- Выиграли не в основное время. Насколько довольны результатом сегодня?

- Победа есть победа в любом случае. Осадок есть небольшой, что быстро пропустили. Потеряли момент и легко пропустили после забитого мяча. И замена удалась, Тимур свой отрезок здорово усилил. Пропущенный гол - есть повод что-то сказать нашим игрокам.

- В целом насколько довольны сегодня игрой тех, кто меньше времени получает в чемпионате?

- Понятно, что, наверное, качество было не то, которое мы ожидали. Хотели большего, чтобы наши ребята были на мяче. Определенные отрезки были хорошие и хорошие моменты создавали в первом тайме, во втором тайме за счет давления, но опять же тот игровой тонус, который мы получили, игровую практику - мы две задачи решили. Основной группе игроков дали паузу перед важной игрой с «Оренбургом».

- Насколько велики шансы с «Оренбургом» увидеть Севикяна, который сегодня сделал голевой пас?

- У нас есть тренировочные дни. Да, он сегодня сделал хорошее атакующее действие и забил послематчевый пенальти. Это дорогого стоит, но есть тренировочная неделя, на ней он должен хорошо себя проявить.