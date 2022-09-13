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Кубок России

Нигматуллин потащил удар Ломовицкого: «Пари НН» победил «Химки» по пенальти на групповом этапе Фонбет Кубка России

 
13 Сентября 2022 • 17:05 Комментировать
Пари НН
2:1
Химки
окончен

Первый по счёту матч второго тура группового этапа Кубка России состоялся в Нижнем Новгороде.

Протокол игры  
Пари НН2:1Химки
  1'Глушаков Денис (:)
(:) Сулейманов Тимур1'  
(:) Жигулёв Илья2'  
  2'Малыхин Дмитрий (:)
(:) Каккоев Никита3'  
(:) Набиуллин Эльмир4'  
  4'Филин Александр (:)
(:) Севикян Эдгар5'  
(1:0) Сулейманов Тимур83'  
  85'Глушаков Денис (1:1)
Нигматуллин АртурАлександров ВикторКаккоев НикитаПенчиков Даниил  50' 78' (Сулейманов Тимур ( 78') Корнюшин ДаниилНабиуллин ЭльмирМайга МамадуШарипов Альберт 46' (Берковский Илья ( 46') Шильцов Константин 61' (Севикян Эдгар ( 61') Кротов Вячеслав 46' (Жигулёв Илья ( 46') Милсон 61' (Кобесов Давид ( 61')
Запасные: Агапов ИльяАнисимов АртурГоцук КириллМихайлов ЯрославЮлдошев ИброгимхалилГойло НикитаРыбчинский Дмитрий
Гудиев ВиталийИдову БрайнДанилкин ЕгорЧёрный Артур 46' (Филин Александр ( 46'  70') Глушаков ДенисКамышев Илья  66'  86'Мирзов Резиуан  67'Камлашев Даниил  11' 46' (Ахмаев Саид-Али ( 46') Магомедов Бутта  16' 74' (Малыхин Дмитрий ( 74') Садыгов Илья 65' (Ломовицкий Александр ( 65') Давыдов Денис 46' (Юран Артём ( 46'Главчич Неманья 90')
Запасные: Тихий ДмитрийГбане Роман МориКухарчук ИльяМитрюшкин АнтонЗуев Александр
13 сентября. Стадион "Nizhny Novgorod Stadium (Nizhny Novgorod)".

Видео

1:0. Гол Тимура Сулейманова (видео). ФОНБЕТ Кубок России. Футбол
1:0. Гол Тимура Сулейманова (видео). ФОНБЕТ Кубок России. Футбол
1:1. Гол Дениса Глушакова (видео). ФОНБЕТ Кубок России. Футбол
1:1. Гол Дениса Глушакова (видео). ФОНБЕТ Кубок России. Футбол
Серия пенальти (видео). ФОНБЕТ Кубок России. Футбол
Серия пенальти (видео). ФОНБЕТ Кубок России. Футбол
Голы и лучшие моменты (видео). ФОНБЕТ Кубок России. Футбол
Голы и лучшие моменты (видео). ФОНБЕТ Кубок России. Футбол

«Пари НН» довольно оптимистично разогнался в рамках чемпионата России, где одержал две победы подряд. В том числе команда Михаила Галактионова неожиданно выиграла в гостях у «Ахмата», что поспособствовало отставке Андрея Талалаева. Что касается кубковых дел, то в первом туре этого турнира «Пари НН» выиграл у «Локомотива» 2:0.

«Химки» в новом сезоне стали главным объектом насмешек в российском футболе. Идти после четырёх туров с семью очками, а потом уволить главного тренера и в следующих пяти (шести с учётом Кубка) матчах набрать всего лишь одно очко – это как раз про подмосковный клуб. В первом круге Кубка химчане проиграли «Краснодару» 0:2.

Гости поинтереснее смотрелись в отчётном матче в первые полчаса. Не секрет, что «Химки» не прочь играть в атаку, только вот с эффективностью действий впереди у них проблемы. На 21-й минуте плотный удар Камлашева с приличной дистанции отразил Нигматуллин. В ответной атаке нижегородцев Кротов приложился с подступов к штрафной и пробил чуть выше створа.

Последняя треть первого тайма прошла уже с преимуществом хозяев. Давили они на гостей с левого полуфланга, где орудовал Милсон, но не хватало от него последнего паса. Также Шильцов подключался в той зоне, и это тоже было нерезультативно. Стоит констатировать, что до перерыва события на поле развивались отнюдь не в зрелищном ключе, поэтому нулевой счёт смотрелся закономерным.

На 51-й минуте Шильцов откликнулся на длинный заброс по зоне правого инсайда, прибежал в штрафную и покатил мяч рядом с дальней штангой. Спустя четверть часа Кобесов прицелился примерно в ту же область с линии штрафной, это было после подачи штрафного, и вытянувшийся по земле Гудиев перевёл мяч на угловой.

Севикян чуть позднее крутнул мяч по диагонали вдалеке от левой девятки с того же самого правого полуфланга. «Пари НН» играл с атакующим желанием, но и «Химки» не хотели отсиживаться сзади. Александров неудачно скинул мяч в районе линии своей штрафной, и Бутта Магомедов неслабо пробил в левый угол – Нигматуллин зафиксировал сферу со второй попытки.

На 83-й минуте волжане вбросили аут на правом фланге, и Сулейманов сыграл в голевую стеночку с Севикяном. Прострел Эдгара обернулся замыканием Тимура в левую девятку (1:0). Впрочем, через пару минут всё вернулось на круги своя. «Химки» просто пошли вперёд и забили ответный гол. Мирзов прострелил слева, а Глушаков переправил мяч в ближний угол (1:1).

Вслед за этим Камышев за фол против Севикяна получил вторую жёлтую карточку, но всё равно командам оставалось играть недолго. Игра разбилась на эпизоды. Медицинскую помощь оказывали Набиуллину и Юрану, которого пришлось заменить. На последней добавленной минуте Набиуллин вошёл в чужую штрафную и упал, когда к нему сзади вытянул руку Данилкин. Пенальти в игровое время назначен не был, зато пришло время послематчевой серии одиннадцатиметровых – первой в нынешнем групповом этапе Кубка России.  

Первыми пенальти били нижегородцы. Вот как оно было по порядку. Сулейманов – 1:0 (здесь и далее в скобках счёт по пенальти). Глушаков – 1:1. Жигулёв – 2:1. Малыхин – 2:2. Каккоев – 3:2. Ломовицкий – 3:2 (пробил в правый нижний угол, и мяч вытащил Нигматуллин). Набиуллин – 4:2. Филин – 4:3. Севикян – 5:3. «Пари НН» набрал два очка (теперь у него их пять), а «Химки» – одно (всего у них столько же).

Кирилл Иванцов

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