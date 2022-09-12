В «Пари НН» поддержали перенос игр Фонбет Кубка России

Генеральный директор «Пари НН» Равиль Измайлов прокомментировал решение о переносе матчей Фонбет Кубка России в ноябре.

«Во-первых, это продление чемпионата. Это зрительский интерес. Во-вторых, мы чуть разгрузим календарь», — приводит слова Измайлова «Спорт-Экспресс».

Функционер добавил, что перенесенные матчи сократят огромную зимнюю паузу. Последние годы игры регулярно проводились в ноябре и начале декабря, поэтому нет проблем с погодными условиями, добавил Измайлов.

Напомним, 13 клубов РПЛ поддержали решение о переносе матчей 5-го и 6-го туров Фонбет Кубка России на конец ноября. Причиной этому стала товарищеская встреча сборной России с Боснией и Герцеговиной.