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Кубок России

В «Пари НН» поддержали перенос игр Фонбет Кубка России

 
12 Сентября 2022 • 18:35 Комментировать
Пари НН
...
Химки
Через 19 ч. 54 мин.

Генеральный директор «Пари НН» Равиль Измайлов прокомментировал решение о переносе матчей Фонбет Кубка России в ноябре.

«Во-первых, это продление чемпионата. Это зрительский интерес. Во-вторых, мы чуть разгрузим календарь», — приводит слова Измайлова «Спорт-Экспресс».

Функционер добавил, что перенесенные матчи сократят огромную зимнюю паузу. Последние годы игры регулярно проводились в ноябре и начале декабря, поэтому нет проблем с погодными условиями, добавил Измайлов.

Напомним, 13 клубов РПЛ поддержали решение о переносе матчей 5-го и 6-го туров Фонбет Кубка России на конец ноября. Причиной этому стала товарищеская встреча сборной России с Боснией и Герцеговиной.  

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Евро-Футбол.Ру,
Равиль Измайлов Пари НН
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