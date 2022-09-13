Гогниев: «В любом случае игра с «Крыльями» добавила каких-то позитивных эмоций»

Главный тренер «Химок» Спартак Гогниев в эфире канала «Матч Премьер» дал комментарий перед матчем с «Пари НН».

- Насколько добавила положительных эмоций игра с «Крыльями Советов», которой вы прервали серию поражений?

- В любом случае добавила каких-то позитивных эмоций. Мы хотим выигрывать, я всегда говорю, что у нас главная задача - в каждом матче выигрывать. В прошлом матче с «Крыльями» мы могли как выиграть, так и проиграть. Думаю, результат закономерный, двигаемся дальше, работаем, будем прибавлять с каждой игрой.

Сегодня мы постарались дать футболистам, которые меньше игровой практики получают, сыграть и проявить себя. Поэтому посмотрим на поле.