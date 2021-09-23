ЦСКА назвал стартовый состав на матч с ижевским «Зенитом»

В матче Кубка России московский ЦСКА на выезде встретится с ижевским «Зенитом». Тренерский штаб «армейцев» определился со стартовым составом команды на предстоящую встречу.

В основном составе столичного коллектива выйдут следующие игроки: Тороп, Набабкин, Каптилович, Бистрович, Дауров, Багринцев, Мухин, Бохинен, Кучаев, Ахметов, Яковлев.

Поединок пройдет на стадионе в Ижевске, стартовый свисток прозвучит в 14:15 по московскому времени. Текстовую трансляцию противостояния можно будет читать на Liveresult.ru.

Напомним, что в прошлом сезоне триумфатором турнира стал «Локомотив».