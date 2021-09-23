ЦСКА разгромил «Зенит» из Ижевска

В матче Кубка России ЦСКА встретился с представителем ФНЛ-2, «Зенитом» из Ижевска. Как и в большинстве матчей второго тура групповой стадии, фавориты добыли победу. Уже в первом тайме Ильзат Ахметов и Константин Кучаев забили по голу. Бактиёр Зайнутдинов сделал счет разгромным уже после перерыва, а Антон Заболотный поставил точку на 90-й минуте - 0:4.
Протокол игры
Березин Алексей • Балкизов Ренат • Кибардин Денис • Мырзаков Кирилл • Панченко Александр • Краснов Ярослав • Соблиров Астемир • Фаррахов Тимур • Шабичев Александр • Дворников Фёдор • Русских Александр
Запасные: Кутергин Артём • Болотин Артур • Дозморов Егор • Симонов Роман • Лацевич Станислав • Сапов Артём • Петерсон Сергей
Тороп Владислав • Набабкин Кирилл • Каптилович Дмитрий • Бистрович Кристиян • Дауров Руслан • Мухин Максим • Бохинен Эмиль • Кучаев Константин • Ахметов Ильзат • Багринцев Эдуард • Яковлев Владислав Геннадьевич
Запасные: Боков Данила • Дивеев Игорь • Эджуке Чидера • Заболотный Антон • Обляков Иван • Зайнутдинов Бактиёр • Чалов Фёдор
23 сентября.