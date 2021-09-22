Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 238 Комментарии
Кубок

Акинфеев и Фернандес не отправились на матч ЦСКА

22 Сентября 2021 • 16:13 Комментировать
Зенит-Ижевск
...
ЦСКА Москва
Через 21 ч. 12 мин.

В четверг ЦСКА будет проводить гостевой матч против «Зенита-Ижевск» в рамках второго тура элитного раунда Кубка России. На официальном сайте московских «армейцев» был опубликован список из 19 футболистов, которые отправились на эту игру. В списке отсутствуют два лидера ЦСКА – голкипер и капитан Игорь Акинфеев, а также защитник Марио Фернандес.

Матч «Зенит-Ижевск» - ЦСКА стартует 23 сентября в 14:15 по московскому времени.  

Напомним, что в прошлом матче ЦСКА обыграл «Спартак» в восьмом туре чемпионата России. Автором единственного гола в дерби Москвы стал нападающий Антон Заболотный.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Игорь Акинфеев Марио Фернандес
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
окончен Динамо Барнаул 0:1 Нижний Новгород 11 4.8 1.3
Идет 0 минута Легион-Динамо 1:1 Уфа 7.4 4.7 1.39
Идет 0 минута Ленинградец 0:1 Краснодар 7.4 5.4 1.34
Идет 0 минута Кайрат Москва 0:1 Ахмат 8.8 5.2 1.3
Идет 0 минута Знамя Ногинск 0:4 Крылья Советов 8.4 5.4 1.31
22.09  18:00 Динамо Ставрополь ... Динамо Москва 10 6 1.23
22.09  18:00 Динамо Брянск ... Арсенал Тула 6.8 4.5 1.43
22.09  18:00 Саранск ... Химки 7.6 4.8 1.37
22.09  19:30 Чайка ... Ростов 8.4 4.7 1.36
23.09  14:15 Зенит-Ижевск ... ЦСКА Москва 11 6 1.23
23.09  18:00 Торпедо Владимир ... Урал 8.2 4.5 1.38
Все матчи
Новости
Сегодня, 22 Сентября
16:13 · Кубок России
Акинфеев и Фернандес не отправились на матч ЦСКА
15:36 · Кубок России
​«Ленинградец» - «Краснодар»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:1 1
13:20 · Кубок России
​«Зенит-Ижевск» - ЦСКА Москва: прогноз на матч Кубка России – 23 сентября 2021
12:26 · Кубок России
«Динамо» Барнаул - «Нижний Новгород» - 0:1 (завершён)
21 Сентября
20:56 · Кубок России
​«Динамо» Ставрополь – «Динамо» Москва: прогноз на матч Кубка России – 22 сентября 2021 1
15:28 · Кубок России
​Матчи Кубка России будет предварять минута молчания
13 Августа
17:40 · Кубок России
Березуцкий оценил результаты жеребьёвки Кубка России для ЦСКА
15:38 · Кубок России
​Талалаев: «Ахмат» хочет дойти до финала Кубка России 2
15:31 · Россия. Премьер-лига
​Сёмин рассказал о целях «Ростова» 2
12 Августа
18:31 · Кубок России
​РФС анонсировал жеребьёвку Кубка России
04 Августа
21:10 · Кубок России
«Факел» и «Торпедо» обыграли своих соперников
20:34 · Кубок России
«КамАЗ», «Велес» и «Кубань» вышли в 1/32 финала Кубка России
19:15 · Кубок России
Липецкий «Металлург» прошёл «Текстильщик» в Кубке России
17:03 · Кубок России
«Енисей» выбил «Акрон» из Кубка России 1
02 Августа
22:04 · Кубок России
«Енисей» – «Акрон»: прогноз на матч 1/64 финала Кубка России
Все новости
Рекомендуем