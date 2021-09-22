Акинфеев и Фернандес не отправились на матч ЦСКА

В четверг ЦСКА будет проводить гостевой матч против «Зенита-Ижевск» в рамках второго тура элитного раунда Кубка России. На официальном сайте московских «армейцев» был опубликован список из 19 футболистов, которые отправились на эту игру. В списке отсутствуют два лидера ЦСКА – голкипер и капитан Игорь Акинфеев, а также защитник Марио Фернандес.

Матч «Зенит-Ижевск» - ЦСКА стартует 23 сентября в 14:15 по московскому времени.

Напомним, что в прошлом матче ЦСКА обыграл «Спартак» в восьмом туре чемпионата России. Автором единственного гола в дерби Москвы стал нападающий Антон Заболотный.