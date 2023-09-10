Канчельскис поделился мнением о победе сборной Казахстана над сборной Северной Ирландии

Генеральный директор «Тобола» Андрей Канчельскис поделился эмоциями от победы сборной Казахстана над сборной Северной Ирландии (1:0) в матче шестого тура группового этапа квалификации чемпионата Европы 2024 года.

Специалист отметил, что хотел бы видеть сборную на предстоящем турнире и считает, что это был бы большой шаг для казахского футбола.

«После матча Финляндии с Данией ситуация чуть прояснится, и уже можно будет предварительно что-то сказать. Все может быть, будем верить в Казахстан», – приводит слова Канчельскиса «Спорт-Экспресс».

Сборная Казахстана в настоящий момент располагается на второй строчке в турнирной таблице группы.