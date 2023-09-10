​Сёмин оценил шансы сборной Казахстана поехать на Евро-2024

В воскресенье сборная Казахстана порадовала своих болельщиков победой над Северной Ирландией (1:0) в отборе на Евро-2024. За счёт набора трёх очков казахстанцы догнали по очкам Финляндию, которая возглавляет группу Н.

По поводу успехов сборной Казахстана в отборочном турнире высказался известный российский тренер Юрий Сёмин. Он отметил высокий уровень Магомеда Адиева, который тренирует казахстанскую команду. Также Сёмин сказал несколько слов о шансах Казахстана попасть на Евро.

«Сегодня Казахстан имеет большие шансы отобраться на чемпионат Европы. Дай Бог, чтобы сборная их не упустила. Для казахского футбола это может быть большим успехом», - цитирует Сёмина «Спорт-Экспресс».

В октябре сборной Казахстана предстоит провести во многом ключевые матчи против Дании и Финляндии. Обе игры будут гостевыми.