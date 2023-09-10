Казахстан - Северная Ирландия: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:0

Сборные Казахстана и Северной Ирландии проводят матч квалификации чемпионата Европы 2024 года.
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Видеотрансляция матча Казахстан - Северная Ирландия
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Протокол игры
|(1:0) Самородов Максим27'
Шацкий Игорь•Быстров Марат•Марочкин Александр•Алип Нуралы•Тапалов Еркин•Вороговский Ян•Зайнутдинов Бактиёр•Бейсебеков Абзал•Тагыберген Асхат•Оразов Рамазан•Самородов Максим 30'
Пикок-Фаррелл Бэйли•Макнейр Пэдди•Эванс Джонни•Баллард Дэниэл•Макменамин Конор•Чарльз Ши•Сэвилл Джордж•Маккэнн Алистер•Хьюм Трай•Кеннеди Мэттью•Вашингтон Конор
10 сентября. Стадион "Астана-Арена" (Астана).
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