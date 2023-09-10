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Чемпионат Европы по футболу 2024

Казахстан - Северная Ирландия: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:0

10 Сентября 2023 • 15:30 Комментировать
Казахстан
1:0
Северная Ирландия
1 3.00 X 3.10 2 2.65
перерыв

Сборные Казахстана и Северной Ирландии проводят матч квалификации чемпионата Европы 2024 года.

Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.

Источник 1Источник 2Источник 3

Протокол игры  
Казахстан1:0Северная Ирландия
(1:0) Самородов Максим27' 
Шацкий ИгорьБыстров МаратМарочкин АлександрАлип НуралыТапалов ЕркинВороговский ЯнЗайнутдинов БактиёрБейсебеков АбзалТагыберген АсхатОразов РамазанСамородов Максим  30'
Запасные: Дарабаев АсланАстанов ЭльханКаиров БагдатКуат ИсламбекЕрланов ТемирланДосмагамбетов ТимурСкворцов ЛевАймбетов АбатШайзада БекханЧесноков ИсламЗаруцкий АлександрМалый Сергей
Пикок-Фаррелл БэйлиМакнейр ПэддиЭванс ДжонниБаллард ДэниэлМакменамин КонорЧарльз ШиСэвилл ДжорджМаккэнн АлистерХьюм ТрайКеннеди МэттьюВашингтон Конор
Запасные: Смит Пол IIIБроди СпенсерСаутвуд ЛюкЛайонс БрэдлиЛэйн ПэддиЧарльз ДионПрайс АйзекМадженнис ДжошДжонс ДжорданТоал ЭойнТомпсон ДжорданХазард Конор
10 сентября. Стадион "Астана-Арена" (Астана).
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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Северной Ирландии Сборная Казахстана
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КАЗАХСТАН СЕВЕРНАЯ ИРЛАНДИЯ
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На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Перерыв
Казахстан Казахстан
Северная Ирландия Северная Ирландия
1
0
2.80 3.05 2.85
Видео
10.09.23 в 19:00
Черногория Черногория
Болгария Болгария
2.12 3.10 4.30
Видео
10.09.23 в 19:00
Фарерские острова Фарерские острова
Молдова Молдова
3.15 2.95 2.70
Видео
10.09.23 в 19:00
Финляндия Финляндия
Дания Дания
5.00 3.75 1.76
Видео
10.09.23 в 21:45
Ирландия Ирландия
Нидерланды Нидерланды
4.60 4.00 1.77
Видео
10.09.23 в 21:45
Греция Греция
Гибралтар Гибралтар
1.04 20.00 60.00
Видео
10.09.23 в 21:45
Сан-Марино Сан-Марино
Словения Словения
55.00 16.00 1.05
Видео
10.09.23 в 21:45
Литва Литва
Сербия Сербия
9.40 5.60 1.35
Видео
10.09.23 в 21:45
Албания Албания
Польша Польша
3.50 3.25 2.28
Видео
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