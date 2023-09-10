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Марат Быстров поделился эмоциями от победы над сборной Северной Ирландии

10 Сентября 2023 • 22:19 Комментировать
Казахстан
1:0
Северная Ирландия
окончен

Защитник сборной Казахстана Марат Быстров поделился эмоциями от победы над сборной Северной Ирландии (1:0) в матче отборочного этапа чемпионата Европы 2024 года.

Игрок «Ахмата» отметил, что его сборная не могла потерять очки, ведь на матче был президент республики.

«Перед болельщиками после их поддержки и доверия мы обязаны были выиграть. Главное, что сыграли «на ноль», забили нужный мяч, добыли нужные три очка. Мы все еще в игре в этой группе», - сказал Быстров в эфире «Матч ПРЕМЬЕР».

На данный момент сборная Казахстана находится на второй строчке в турнирной таблице группы, имея в своём активе 12 очков. 

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Северной Ирландии Сборная Казахстана Марат Быстров
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