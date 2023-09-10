Защитник сборной Казахстана Марат Быстров поделился эмоциями от победы над сборной Северной Ирландии (1:0) в матче отборочного этапа чемпионата Европы 2024 года.

Игрок «Ахмата» отметил, что его сборная не могла потерять очки, ведь на матче был президент республики.

«Перед болельщиками после их поддержки и доверия мы обязаны были выиграть. Главное, что сыграли «на ноль», забили нужный мяч, добыли нужные три очка. Мы все еще в игре в этой группе», - сказал Быстров в эфире «Матч ПРЕМЬЕР».

На данный момент сборная Казахстана находится на второй строчке в турнирной таблице группы, имея в своём активе 12 очков.