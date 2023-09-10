Сборная Казахстана в лидерах группы после победы над командой Северной Ирландии

Сборная Казахстана продолжает всерьёз бороться за право сыграть в финальной части Евро-2024. В стартовом матче второго круга команда Магомеда Адиева играла дома против соперников из Северной Ирландии. В середине первого тайма Максим Самородов получил мяч у радиуса штрафной, избавился от опеки и поразил левый нижний угол ворот. Гости едва не отыгрались, но после прострела на дальнюю штангу в подкате здорово сыграл Нуралы Алип, а партнеры выбили мяч с ленточки. Сразу после перерыва Конор Вашингтон подставил ногу под дальний удар, и голкипер Игорь Шацкий с трудом среагировал. В итоге сборная Казахстана удержала победный счет и набрала 12 очков, лидируя в группе вместе с финнами. У соперников из Дании и Словении по 10 баллов.