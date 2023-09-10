Сборная Казахстана в лидерах группы после победы над командой Северной Ирландии

Сборная Казахстана продолжает всерьёз бороться за право сыграть в финальной части Евро-2024. В стартовом матче второго круга команда Магомеда Адиева играла дома против соперников из Северной Ирландии. В середине первого тайма Максим Самородов получил мяч у радиуса штрафной, избавился от опеки и поразил левый нижний угол ворот. Гости едва не отыгрались, но после прострела на дальнюю штангу в подкате здорово сыграл Нуралы Алип, а партнеры выбили мяч с ленточки. Сразу после перерыва Конор Вашингтон подставил ногу под дальний удар, и голкипер Игорь Шацкий с трудом среагировал. В итоге сборная Казахстана удержала победный счет и набрала 12 очков, лидируя в группе вместе с финнами. У соперников из Дании и Словении по 10 баллов.
Протокол игры
|(1:0) Самородов Максим27'
Шацкий Игорь•Быстров Марат• 90'Марочкин Александр•Алип Нуралы•Тапалов Еркин71' (Дарабаев Аслан (71') •Вороговский Ян46' (Досмагамбетов Тимур (46') • 87'Зайнутдинов Бактиёр87' (Аймбетов Абат (87') •Бейсебеков Абзал71' (Малый Сергей (71') •Тагыберген Асхат• 73'Оразов Рамазан•Самородов Максим 30'56' (Куат Исламбек (56') 77'
Пикок-Фаррелл Бэйли•Макнейр Пэдди•Эванс Джонни•Баллард Дэниэл• 83'Макменамин Конор46' (Смит Пол III (46') •Чарльз Ши•Сэвилл Джордж46' (Томпсон Джордан (46') •Маккэнн Алистер70' (Мадженнис Джош (70') •Хьюм Трай•Кеннеди Мэттью63' (Джонс Джордан (63') •Вашингтон Конор81' (Чарльз Дион (81')
10 сентября. Стадион "Астана-Арена" (Астана).
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