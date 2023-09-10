Наставник сборной Казахстана Адиев подвёл итоги матча против сборной Северной Ирландии

Главный тренер сборной Казахстана Магомед Адиев высказался о победе над сборной Северной Ирландии в матче квалификации чемпионата Европы 2024 года.

Специалист отметил, что у его команды получился неплохой первый и довольно-таки хороший второй тайм.

«Надо отдать должное сопернику: все-таки концовку они нас дожали, несколько неплохих моментов имели. Хорошо, что справились, не пропустили гол», - приводит слова Адиева Sports.kz.

Напомним, что сборная Казахстана поднялась на вторую строчку в турнирной таблице своей группы, имея в своём активе 12 набранных очков.