Зайнутдинов эмоционально высказался после победы над сборной Северной Ирландии

Защитник сборной Казахстана Бактиёр Зайнутдинов эмоционально высказался о победе над сборной Северной Ирландии (1:0) в матче группового этапа квалификации чемпионата Европы 2024 года.

«Пусть победа восторжествует! Поддерживайте нас и в горе и в радости! Атмосфера на стадионе — огонь», - написал в социальной сети бывший игрок московского ЦСКА.

Сборная Казахстана в настоящий момент располагается на второй строчке в турнирной таблице группы, имея в своём 12 набранных очков. В следующем матче она встретится со сборной Дании (14 октября).