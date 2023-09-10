​Казахстан выиграл 4 из 5 последних матчей в отборе на Евро-2024

Сборная Казахстана в воскресенье обыграла Северную Ирландию (1:0) и догнала Финляндию на вершине турнирной таблицы группы Н в отборе на чемпионат Европы – 2024.

Стоит сказать, что команда Казахстана выиграла четыре из пяти последних матчей в отборе на Евро. Результаты на этом отрезке были следующими:

Казахстан – Дания 3:2;

Сан-Марино – Казахстан 0:3;

Северная Ирландия – Казахстан 0:1;

Казахстан – Финляндия 0:1;

Казахстан – Северная Ирландия 1:0.

В октябре сборная Казахстана проведёт два важнейших гостевых матча - против Дании и Финляндии.

Напомним, что чемпионат Европы летом 2024 года пройдёт в Германии.