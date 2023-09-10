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Чемпионат Европы по футболу 2024

​Казахстан выиграл 4 из 5 последних матчей в отборе на Евро-2024

10 Сентября 2023 • 18:40 Комментировать
Казахстан
1:0
Северная Ирландия
окончен

Сборная Казахстана в воскресенье обыграла Северную Ирландию (1:0) и догнала Финляндию на вершине турнирной таблицы группы Н в отборе на чемпионат Европы – 2024.

Стоит сказать, что команда Казахстана выиграла четыре из пяти последних матчей в отборе на Евро. Результаты на этом отрезке были следующими:

Казахстан – Дания 3:2;

Сан-Марино – Казахстан 0:3;

Северная Ирландия – Казахстан 0:1;

Казахстан – Финляндия 0:1;

Казахстан – Северная Ирландия 1:0.

В октябре сборная Казахстана проведёт два важнейших гостевых матча - против Дании и Финляндии.

Напомним, что чемпионат Европы летом 2024 года пройдёт в Германии.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Казахстана
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0
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0
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0
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Литва Литва
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