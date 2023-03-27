Сборная Нидерландов установила рекорд последних лет по количеству ударов по воротам

Сборная Нидерландов одержала победу над Гибралтаром со счётом 3:0, но могла забить гораздо больше мячей.

Коллектив Рональда Кумана остался в большинстве на 51-й минуте встрече, имея преимущество в два гола, однако сумел лишь однажды огорчить номинального аутсайдера группы до финального свистка. Нидерландцы нанесли в общей сложности 50 ударов по воротам и 101 раз коснулись мяча в штрафной площади гибралтарцев, что, как отмечает Opta, является личным рекордом «оранжевых» за всё время подсчёта данных показателей (с 2013 года).

В активе сборной Нидерландов три набранных очка после двух туров квалификации Евро-2024. В первой встрече команда уступила Франции (0:4).