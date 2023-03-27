Жереми Фримпонг не планирует смену спортивного гражданства

Защитник леверкузенского «Байера» Жереми Фримпонг высказался о решении главного тренера сборной Нидерландов Рональда Кумана оставить игрока вне заявки команды.

«Я не думаю о том, чтобы играть за другую страну. Я работаю над своей оборонительной игрой и надеюсь, что однажды мне удастся сыграть за «оранжевых», — заявил футболист «аспириновых», чьи слова приводит издание VI.

Отметим, что Фримпонг ещё не дебютировал за основной состав нидерландской сборной, имея практику лишь в молодёжных составах. Жереми имеет право выбирать между национальными командами Нидерландов, Ганы и Англии.