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Куман – о победе над Гибралтаром: «Мы были недостаточно хороши»

28 Марта 2023 • 02:30 Комментировать
Нидерланды
3:0
Гибралтар
окончен

Главный тренер сборной Нидерландов Рональд Куман прокомментировал победу своей команды в матче против Гибралтара (3:0).

«Оранжевые» играли в большинстве с начала второго тайма, но ограничились тремя забитыми мячами, нанеся при этом невероятные 50 ударов по воротам.

«Мы должны были забивать больше. Конечно, соперник нам не помогал, но иногда мы были слишком небрежны. Нам не удавалось регулярно создавать явные голевые моменты. Было важно исправиться после разочаровывающего поражения от Франции, но сегодня мы были недостаточно хороши. Нужно прибавлять во многих игровых аспектах», – заявил в интервью NOS Куман.

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Евро-Футбол.Ру,
Рональд Куман сборная Гибралтара сборная Нидерландов
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