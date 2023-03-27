Сборная Нидерландов смяла соперников из Гибралтара, нанеся 32 удара по воротам

После фиаско в матче с Францией сборная Нидерландов оторвалась на сопернике из Гибралтара. «Оранжевые» все 90 минут наседали на чужие ворота и нанесли больше трех десятков ударов, не подпустив соперника к своей штрафной. Мемфис Депай наказал голкипера за грубую ошибку на выходе и легко отправил мяч в пустые ворота. Дензел Дюмфрис отыграл на Натана Аке с угла вратарской, и тот рикошетом от штанги забил свой гол. Лайам Уолкер оставил гостей вдесятером на 51-й минуте, удалившись за грубость. Аке еще раз зарядил в штангу, только мяч не полетел за ленточку. Он же в концовке при помощи рикошета сделал счет разгромным - 3:0.