Сборная Нидерландов смяла соперников из Гибралтара, нанеся 32 удара по воротам

После фиаско в матче с Францией сборная Нидерландов оторвалась на сопернике из Гибралтара. «Оранжевые» все 90 минут наседали на чужие ворота и нанесли больше трех десятков ударов, не подпустив соперника к своей штрафной. Мемфис Депай наказал голкипера за грубую ошибку на выходе и легко отправил мяч в пустые ворота. Дензел Дюмфрис отыграл на Натана Аке с угла вратарской, и тот рикошетом от штанги забил свой гол. Лайам Уолкер оставил гостей вдесятером на 51-й минуте, удалившись за грубость. Аке еще раз зарядил в штангу, только мяч не полетел за ленточку. Он же в концовке при помощи рикошета сделал счет разгромным - 3:0.
Протокол игры
|(1:0) Депай Мемфис23'
|(2:0) Аке Натан50'
|(3:0) Аке Натан82'
Силлессен Яспер•Дюмфрис Дензел•Де Лигт Маттейс76' (Маласиа Тирелл (76') •Ван Дейк Виргил•Аке Натан•Вейналдум Джорджиньо46' (Гакпо Коди (46') •Виффер Матс63' (Блинд Дэйли (63') •Депай Мемфис63' (Классен Дэви (63') •Симонс Хави•Вегхорст Ваут•Бергёйс Стивен46' (Мален Дониэлл (46')
Колинг Дэйл•Чиполина Рой•Лопеш Бернарду•Оливейро Джэйси•Сержант Джек•Бритто Итан•Уолкер Лайам• 51'Торилья Грэм86' (Валарино Джулиан (86') •Ронан Киан76' (Муэли Айман (76') •Кашаро Ли• 14'Кумбес Джеймс65' (Джолли Итан (65')
27 марта. Стадион "Де Кёйп" (Роттердам).
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