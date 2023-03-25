Вейналдум назвал причину поражения от сборной Франции

Хавбек сборной Нидерландов Джорджиньо Вейналдум назвал причину поражения своей команды в матче против сборной Франции в рамках квалификации на Евро-2024. Напомним, вчера вечером «оранжевые» разгромно проиграли французам в гостях – 0:4. Этот матч стал первым официальным для старого-нового тренера нидерландцев – Рональда Кумана.

«Мы позволили нашему сопернику организовать быстрый гол и поэтому сразу же оказались в слабой позиции. Пропускать так быстро – не очень хорошо, а после мы просто позволили французам играть так, как им захочется», - цитирует Вейналдума пресс-служба УЕФА.

Напомним, дубль в составе «трёхцветных» вчера вечером оформил Килиан Мбаппе, по голу забили Антуан Гризманн и Дайо Упамекано.