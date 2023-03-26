Сборная Италии экспериментальным составом разобралась с мальтийцами

После неудачи в игре с Англией сборная Италии добыла первую победу в квалификации Евро-24, одолев на выезде Мальту. Роберто Манчини тасовал состав, дав шанс проявить себя резервистам, и они не подвели.
В дебюте Александер Сатариано убежал от итальянцев и с центра штрафной пробил - Джанлуиджи Доннарумма спас. В ответ фавориты забили, после подачи углового Матео Ретеги без помех пробил в цель головой. Вскоре Эмерсон слева прострелил вдоль ворот, и Маттео Пессина уверенно замкнул. Винченцо Грифо со средней дистанции умудрился попасть во вратаря. После подачи углового Джанлука Скамакка бил боковыми ножницами - голкипер парировал.
Италия спокойно обыграла мальтийцев и набрала первые очки.
Протокол игры
|15'Mateo Retegui (0:1)
|27'Пессина Маттео (0:2)
Бонелло Анри•Апап Фердинандо84' (Джеймс Браун (84') •Борг Стив•Аттард Кейн64' (Мускат Зак (64') •Мбонг Джозеф•Мускат Никки76' (Димеч Шон (76') •Гийомье Мэтью•Янкам Янник•Корболан Хуан•Сатариано Александер64' (Нвоко Кирьян (64') •Джонс Джоди76' (Теума Тедди (76')
Доннарумма Джанлуиджи•Ди Лоренцо Джованни 36'46' (Дармиан Маттео (46') •Скальвини Джорджио 54'83' (Толой Рафаэл (83') •Романьоли Алессио•Эмерсон Палмиери•Пессина Маттео•Кристанте Бриан•Тонали Сандро67' (Скамакка Джанлука (67') •Политано Маттео•Mateo Retegui67' (Верратти Марко (67') •Ньонто Вильфред22' (Грифо Винченцо (22')
26 марта. Стадион "Та-Кали".
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