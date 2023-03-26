Сборная Италии экспериментальным составом разобралась с мальтийцами

После неудачи в игре с Англией сборная Италии добыла первую победу в квалификации Евро-24, одолев на выезде Мальту. Роберто Манчини тасовал состав, дав шанс проявить себя резервистам, и они не подвели.

В дебюте Александер Сатариано убежал от итальянцев и с центра штрафной пробил - Джанлуиджи Доннарумма спас. В ответ фавориты забили, после подачи углового Матео Ретеги без помех пробил в цель головой. Вскоре Эмерсон слева прострелил вдоль ворот, и Маттео Пессина уверенно замкнул. Винченцо Грифо со средней дистанции умудрился попасть во вратаря. После подачи углового Джанлука Скамакка бил боковыми ножницами - голкипер парировал.

Италия спокойно обыграла мальтийцев и набрала первые очки.