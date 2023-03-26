Манчини отреагировал на слова Балотелли, намекнувшего на возвращение в сборную Италии

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини прокомментировал заявление Марио Балотелли.

Недавно специалист посетовал на нехватку в его распоряжении форвардов, готовых прямо сейчас помочь сборной. С этим не согласился Балотелли: «В Италии есть нападающие, и они в хорошей форме, поверьте мне», – написал 32-летний футболист швейцарского «Сьона» в социальных сетях.

«Что мне ответить Марио? Я рад, если это действительно так, но я не знаю, каких форвардов он имеет в виду. Быть может, он намекает на самого себя? Будем надеяться, что его форма действительно в порядке», – заявил Манчини на пресс-конференции в преддверии матча со сборной Мальты.