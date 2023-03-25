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Чемпионат Европы по футболу 2024

Манчини: «Не жду лёгкого матча против сборной Мальты»

25 Марта 2023 • 21:12 Комментировать
Мальта
...
Италия
1 31.00 X 9.00 2 1.11
Через 23 ч. 57 мин.

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини высказался о предстоящей встрече с соперниками из Мальты.

Итальянцы неудачно начали отборочную кампанию чемпионата Европы – 2024, уступив в родных стенах Англии (1:2). 26 марта коллектив Манчини сыграет на выезде против Мальты в рамках второго тура.

«Я ожидаю, что матч получится трудным, как это обычно бывает в подобных случаях. Когда соперник закрывается и вы долго не можете взломать его оборону, могут возникнуть серьёзные проблемы. Думаю, мы несколько изменим состав по сравнению с предыдущий игрой», – поведал на пресс-конференции Манчини.

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МАЛЬТА ИТАЛИЯ
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