Манчини: «Не жду лёгкого матча против сборной Мальты»

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини высказался о предстоящей встрече с соперниками из Мальты.

Итальянцы неудачно начали отборочную кампанию чемпионата Европы – 2024, уступив в родных стенах Англии (1:2). 26 марта коллектив Манчини сыграет на выезде против Мальты в рамках второго тура.

«Я ожидаю, что матч получится трудным, как это обычно бывает в подобных случаях. Когда соперник закрывается и вы долго не можете взломать его оборону, могут возникнуть серьёзные проблемы. Думаю, мы несколько изменим состав по сравнению с предыдущий игрой», – поведал на пресс-конференции Манчини.