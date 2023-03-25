Кристанте: «Сборная Италии больше не может ошибаться»

Полузащитник «Ромы» и сборной Италии Бриан Кристанте поделился мыслями о положении дел в национальной команде.

Коллектив Роберто Манчини потерпел домашнее поражение от сборной Англии (1:2) в матче первого тура отборочного этапа чемпионата Европы – 2024. 26 марта итальянцы сыграют против Мальты.

«В матче с Англией всё могло сложиться иначе – я не вижу серьёзной разницы в уровне между командами. Мы могли вырвать ничью.

Наша цель – побеждать в каждом матче. Мы начали с поражения, поэтому права на ошибку у нас больше нет», – цитирует Football Italia 28-летнего игрока, вышедшего на замену на 62-й минуте поединка с Англией.