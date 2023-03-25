Капелло назвал проблему Манчини в сборной Италии

Известный экс-наставник Фабио Капелло поделился мыслями о работе Роберто Манчини в сборной Италии.

Под руководством Манчини итальянцы стали победителями чемпионата Европы – 2020, а позднее не сумели попасть на чемпионат мира, который прошёл в Катаре. Отборочную кампанию на следующий крупный турнир – Евро-2024 – команда начала с домашнего поражения от сборной Англии (1:2).

«Недавно мы восхищались выходом шести наших клубов в четвертьфинал еврокубков, а со сборной дела обстоят несколько сложнее. Как мне кажется, Манчини слишком привязался к чемпионскому составу Евро-2020. Ему следует быть жёстче и чаще доверять другим игрокам», – сказал в интервью Marca Капелло.