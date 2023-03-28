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Конте может сменить Манчини в сборной Италии слухи

28 Марта 2023 • 20:40 Комментировать
Мальта
0:2
Италия
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Бывший наставник «Тоттенхэма» Антонио Конте может вернуться на должность главного тренера сборной Италии.

Специалист недавно покинул «Тоттенхэм», не доработав до конца истекающего летом контракта. Тем временем, как уже сообщалось, рулевой сборной Италии Роберто Манчини может возглавить «Пари Сен-Жермен», и именно Конте, по информации Get Football News Italy, рассматривается как один из потенциальных кандидатов на замену.

Антонио Конте занимал пост главного тренера сборной Италии с 2014 по 2016 год, после чего возглавил лондонский «Челси».

Действующий контракт Роберто Манчини рассчитан до 2026 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Италии Антонио Конте Роберто Манчини
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