Мальта - Италия: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:2

Сборные Мальты и Италии проводят квалификационный матч чемпионата Европы.
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Видеотрансляция матча Мальта - Италия
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Протокол игры
|15'Mateo Retegui (0:1)
|27'Пессина Маттео (0:2)
Бонелло Анри•Апап Фердинандо•Борг Стив•Аттард Кейн•Мбонг Джозеф•Мускат Никки•Гийомье Мэтью•Янкам Янник•Корболан Хуан•Сатариано Александер•Джонс Джоди
Доннарумма Джанлуиджи•Ди Лоренцо Джованни• 36'Скальвини Джорджио•Романьоли Алессио•Эмерсон Палмиери•Пессина Маттео•Кристанте Бриан•Тонали Сандро•Политано Маттео•Mateo Retegui•Ньонто Вильфред22' (Грифо Винченцо (22')
26 марта. Стадион "Та-Кали".
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