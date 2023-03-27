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Чемпионат Европы по футболу 2024

Манчини: «Результат важен»

27 Марта 2023 • 07:03 Комментировать
Мальта
0:2
Италия
окончен

После поражения от английской сборной в первом туре отборочного цикла к чемпионату Европы, который в 2024 году пройдет в Германии, итальянская команда реабилитировалась, забив два гола на Мальте. События игры прокомментировал Роберто Манчини - наставник итальянской сборной.

- Конечно, можно было сыграть и лучше, к этому надо стремиться, но важен и результат. Ретеги - прирожденный голеадор, у него чувство гола, но ему надо еще многому научиться в Европе, за пять дней это невозможно, - цитирует слова Манчини fcinter1908.it.

Напомним, что сборная Италии является действующим чемпионом Европы. 

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Сборная Италии Роберто Манчини Сборная Мальты
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