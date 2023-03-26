Бальде – третий в современной истории игрок сборной Испании, ассистировавший в возрасте до 20 лет

Левый защитник сборной Испании Алехандро Бальде отметился результативной передачей в поединке с Норвегией.

Представитель «Барселоны» ассистировал Дани Ольмо, который вывел испанцев вперёд на 13-й минуте матча первого тура квалификации чемпионата Европы – 2024. Согласно информации Opta, Бальде – лишь третий с 2006 года игрок, отметившийся голевым пасом в официальной встрече за сборную Испании в возрасте моложе 20 лет. Ранее это удалось Сеску Фабрегасу (в 2006 году) и Педри (в 2021 году).

Текущий сезон – дебютный для Алехандро Бальде в первой команде «Барселоны». За сборную Испании он отыграл пять матчей.