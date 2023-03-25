Испания - Норвегия: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:0

Сборные Испании и Норвегии проводят квалификационный матч чемпионата Европы.
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Видеотрансляция матча Испания - Норвегия
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Протокол игры
|(1:0) Ольмо Дани13'
Аррисабалага Кепа•Карвахаль Даниэль•Начо Фернандес•Лапорт Эмерик•Бальде Алехандро•Родри Эрнандес•Мерино Микель•Ольмо Дани•Аспас Яго•Гави•Мората Альваро
Нюланд Эрьян•Педерсен Маркус Гольмгрен•Страндберг Стефан•Эстигор Лео•Мелинг Биргер•Эдегор Мартин•Берг Патрик•Эурснес Фредрик•Берге Сандер•Сорлот Александр•Эльюнусси Мохамед
25 марта. Стадион "Ла Росаледа" (Малага).
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