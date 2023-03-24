Де ла Фуэнте – о матче с Норвегией: «Я бы соврал, если бы сказал, что не рад отсутствию Холанна»

Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте высказался в преддверии матча против сборной Норвегии.

Испанцы примут норвежцев в родных стенах в рамках первого тура отборочного этапа чемпионата Европы – 2024. Встреча пройдёт 25 марта. Для Луиса де ла Фуэнте этот матч станет дебютным у руля команды.

«Я очень рад быть тренером сборной страны, это непередаваемое чувство. У меня нет стресса – я ощущаю себя так же, как десять дней или три месяца назад. На мне всегда была ответственность.

Отсутствие Холанна? Травмы – это печально, но я бы солгал, если бы сказал, что не рад отсутствию такого игрока в матче с нами», – цитирует Sport наставника испанцев.