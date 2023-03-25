Мората: «Рад быть капитаном сборной – передо мной примеры Коке, Кьеллини и Бонуччи»

Нападающий сборной Испании Альваро Мората высказался в преддверии матча против Норвегии.

Встреча первого тура квалификации чемпионата Европы – 2024 состоится 25 марта. Именно форвард мадридского «Атлетико» выведет испанцев на поле с капитанской повязкой, если попадёт в стартовый состав команды Луиса де ла Фуэнте.

«Повязка капитана – повод для гордости и радости. Я хочу помогать молодым игрокам. Передо мной примеры таких отличных капитанов, как Коке, Кьеллини, Бонуччи. Однако в нашей сборной много игроков, которые могли бы быть капитанами, если бы эта честь не выпала мне», – цитирует TMW Морату.