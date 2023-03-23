Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Европы по футболу 2024

Сборная Испании потеряла игрока

23 Марта 2023 • 15:47 Комментировать
Испания
...
Норвегия
1 1.37 X 5.10 2 10.50
25.03 22:45

Полузащитник Бриан Хиль покинул расположение сборной Испании, о чём было официально объявлено в четверг. Отъезд 22-летнего футболиста связан с дискомфортом, который мешал ему нормально тренироваться.

В заявлении пресс-службы сборной Испании говорится о том, что Луис де ла Фуэнте не будет вызывать нового игрока после травмы Бриана Хиля.

Сборная Испании готовится к первым двум матчам отбора на Евро-2024 – против Норвегии дома (25 марта) и против Шотландии на выезде (28 марта).

Отметим, что на клубном уровне Бриан Хиль сейчас представляет «Севилью».  При этом права на испанца принадлежат «Тоттенхэму».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Сборная Испании Бриан Хиль
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ИСПАНИЯ НОРВЕГИЯ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
23.03.23 в 15:00
Ирландия (до 17 лет) (жен) Ирландия (до 17 лет) (жен)
Kosovo U17 W
Видео
23.03.23 в 17:00
Германия (до 17 лет) (жен) Германия (до 17 лет) (жен)
Северная Македония (до 17 лет) (жен) Северная Македония (до 17 лет) (жен)
Видео
23.03.23 в 17:30
Словения (до 17 лет) (жен) Словения (до 17 лет) (жен)
Швейцария (до 17 лет) (жен) Швейцария (до 17 лет) (жен)
Видео
23.03.23 в 17:30
Словакия (до 17 лет) (жен) Словакия (до 17 лет) (жен)
Австрия (до 17 лет) (жен) Австрия (до 17 лет) (жен)
Видео
23.03.23 в 18:00
Италия (до 17 лет) (жен) Италия (до 17 лет) (жен)
Франция (до 17 лет) (жен) Франция (до 17 лет) (жен)
Видео
23.03.23 в 19:00
Фенербахче Фенербахче
Зенит Зенит
2.36 3.35 2.95
Видео
23.03.23 в 20:00
Венгрия (до 17 лет) (жен) Венгрия (до 17 лет) (жен)
Португалия (до 17 лет) (жен) Португалия (до 17 лет) (жен)
Видео
23.03.23 в 20:00
Мадла
Forus/Gausel
Видео
23.03.23 в 22:00
Томрефьорд
Midsund
Видео
24.03.23 в 12:00
Литва (до 17 лет) (жен) Литва (до 17 лет) (жен)
Фарерские острова (до 17 лет) (жен) Фарерские острова (до 17 лет) (жен)
Видео
24.03.23 в 13:00
Турция (до 17 лет) (жен) Турция (до 17 лет) (жен)
Северная Ирландия (до 17 лет) (жен) Северная Ирландия (до 17 лет) (жен)
Видео
24.03.23 в 17:00
Греция (до 17 лет) (жен) Греция (до 17 лет) (жен)
Молдова (до 17 лет) (жен) Молдова (до 17 лет) (жен)
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 23 Марта
15:47 · Чемпионат Европы 2024
Сборная Испании потеряла игрока
13:58 · Чемпионат Европы 2024
​Сборная Нидерландов потеряла пятерых игроков из-за вируса
13:39 · Чемпионат Европы 2024
Жиру: «Мбаппе будет хорошим капитаном»
12:00 · Чемпионат Европы 2024
Тедеско - в топ-3 лучших тренеров мира до 40 лет
11:04 · Чемпионат Европы 2024
Мбаппе уладил конфликт с Гризманном
10:27 · Чемпионат Европы 2024
Роналду рассказал об особенностях тренировок Роберто Мартинеса
03:05 · Чемпионат Европы 2024
Верратти: «Очень хорошо, что мы играем в Неаполе»
02:10 · Чемпионат Европы 2024
Роберто Мартинес: «Криштиану - наш капитан, нам важен его опыт»
02:09 · Чемпионат Европы 2024
Манчини назвал цели сборной Италии на ближайшее будущее
01:32 · Чемпионат Европы 2024
Маркус Тюрам объяснил, почему Мбаппе заслужил капитанскую повязку в сборной Франции
01:22 · Чемпионат Европы 2024
Роберто Мартинес: «Роналду, Патрисиу и Бернарду Силва – наши капитаны»
00:08 · Англия. Премьер-лига
Саутгейт рассказал, считает ли Кейна лучшим английским нападающим в истории
22 Марта
23:40 · Чемпионат Европы 2024
Саутгейт – о выездном матче с Италией: «Мы не побеждали здесь с 1961 года – пора сотворить историю»
23:36 · Чемпионат Европы 2024
Павлюченко: «Матч Италии и Англии явно будет жарким»
23:30 · Чемпионат Европы 2024
Экс-игрок сборной Франции Рошто: «Капитаном должен был стать Гризманн, а не Мбаппе»
Все новости