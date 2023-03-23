Сборная Испании потеряла игрока

Полузащитник Бриан Хиль покинул расположение сборной Испании, о чём было официально объявлено в четверг. Отъезд 22-летнего футболиста связан с дискомфортом, который мешал ему нормально тренироваться.

В заявлении пресс-службы сборной Испании говорится о том, что Луис де ла Фуэнте не будет вызывать нового игрока после травмы Бриана Хиля.

Сборная Испании готовится к первым двум матчам отбора на Евро-2024 – против Норвегии дома (25 марта) и против Шотландии на выезде (28 марта).

Отметим, что на клубном уровне Бриан Хиль сейчас представляет «Севилью». При этом права на испанца принадлежат «Тоттенхэму».