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Чемпионат Испании. Ла Лига

Мората станет капитаном сборной Испании

21 Марта 2023 • 21:33 Комментировать
Испания
...
Норвегия
25.03 22:45

Нападающий мадридского «Атлетико» Альваро Мората получит капитанскую повязку в сборной Испании.

Полузащитник Серхио Бускетс завершил международную карьеру после чемпионата мира в Катаре, а Жорди Альба и Коке не получили приглашения в национальную команду на мартовский сбор. Как сообщает Diario AS, тренерский штаб «красной фурии» посчитал Морату самой подходящей кандидатурой на роль капитана из всех доступных вариантов.

25 марта испанцы примут на своём поле сборную Норвегии в матче отбора на чемпионат Европы – 2024. Тремя днями позднее команда сыграет на выезде против соперников из Шотландии.

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Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид Сборная Испании Альваро Мората
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ИСПАНИЯ НОРВЕГИЯ
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