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Чемпионат Европы по футболу 2024

Дубль дебютанта за две минуты и разгром: Норвегия без Холанна не выдержала натиск Испании

26 Марта 2023 • 00:39 Комментировать
Испания
3:0
Норвегия
окончен

Сборные Испании и Норвегии сыграли в рамках квалификационного турнира на Евро-2024. Матч отбора к чемпионату Европы состоялся 25 марта на стадионе «Ла Росаледа» в Малаге.

Протокол игры  
Испания3:0Норвегия
(1:0) Ольмо Дани13'  
(2:0) Хоселу Санмартин84'  
(3:0) Хоселу Санмартин85'  
Аррисабалага КепаКарвахаль ДаниэльНачо ФернандесЛапорт ЭмерикБальде АлехандроРодри ЭрнандесМерино Микель 81' (Хоселу Санмартин ( 81') Ольмо Дани 67' (Пино Йереми ( 67') Аспас Яго 58' (Оярсабаль Микель ( 58') Гави 58' (Себальос Дани ( 58') Мората Альваро 81' (Фабиан Руис ( 81')
Запасные: Санчес РобертГайя ХосеУильямс НикоИньиго МартинесПорро ПедроРайя ДавидСубименди Мартин
Нюланд ЭрьянПедерсен Маркус Гольмгрен 74' (Сольбаккен Ола ( 74') Страндберг СтефанЭстигор ЛеоМелинг Биргер 74' (Ларсен Йорген ( 74') Эдегор Мартин  42'Берг ПатрикЭурснес ФредрикБерге Сандер 74' (Бьоркан Фредерик ( 74') Сорлот Александр  51' 86' (Брюнхильдсен Ола ( 86') Эльюнусси Мохамед 74' (Рюэрсон Юлиан ( 74')
Запасные: Торстведт КристианКарлстрём ЯкобГрегерсен СтианТорсби МортенХанше-Ольсен АндреасДели Матс МёллерСельвик Эгиль
25 марта. Стадион "Ла Росаледа" (Малага).

 

Сборная Испании перед стартом отборочного турнира выглядела загадочно. Новый тренер Луис де ла Фуэнте, обновлённая команда. «Красная фурия» на матч против Норвегии вышла с чистым форвардом (Мората) и уже привычно плотной полузащитой – Мерино, Родри, Аспас, Ольмо. Сборная Норвегии приехала без травмированного Холанна, чем сразу же понизила шансы на успешное выступление, зато с Эдегором.

А началось всё по стандарту. Будто и не уходила никуда Испания Луиса Энрике – тотальный контроль без особых намёков на обострение. Только начало веять скукой, как испанцы счёт открыли. На 13-й минуте затяжная атака выбрасывает мяч к угловому флагу. Туда первым устремляется Мерино и находит Бальде на левом крае штрафной. Алехандро сам бить не стал, примерился и буквально прострелил в Ольмо, который стоял на линии вратарской. Дани подставил ногу, отправив мяч в противоход голкиперу – 1:0.

Первым же ударом в створ забила сборная Испании, владела тотальным перевесом по владению, но уверенности опять же не чувствовалось. Гости тут же могли наказать. На 11-метровой отметке вся Испания потеряла самого опасного игрока соперника. Эдегор мяч принял и расстреливал Кепу, но вмешательства голкипера не случилось – сблокировал удар защитник.

Неожиданно быстро забегал и Серлот, ускорившийся оп правому краю. Форвард в завершении рейда аккуратно навесил на дальний угол вратарской, замыкал Эурснес, пробивший сходу, однако Кепа вскинул руки и перевёл мяч над перекладиной. Испанцы под занавес тайма огрызнулись ударом/прострелом от Мерино. Микель «щёчкой» пускал мяч в ближний угол, где его уже ждал норвежский голкипер.

После перерыва испанцы забегали чуть активнее, а Карвахалю неожиданно удался классный кросс на линию вратарской. Аспас почему-то не ожидал такого от Дани, легонько ткнув мяч в руки голкиперу. Ответ Норвегия сообразила усилиями Начо. Защитник помешал Кепе на простреле, ещё и ногу подставил неудачно. От Начо мяч катился в створ, но кипер успел вернуться и выгрести мяч с «ленточки».

Обмен любезностями закончился в концовке матча. На замену вышел дебютант взрослой сборной Испании Хоселу и за две минуты оформил дубль. Сначала он замкнул кросс Фабиана Руиса, мощно выпрыгнув на углу вратарской площади, а затем сыграл на добивании после выстрела Оярсабаля и сейва Нюланда – 3:0, и победа испанцев стала убедительной. С разгрома начинает «красная фурия» отбор на Евро-2024.

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