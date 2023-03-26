Дубль дебютанта за две минуты и разгром: Норвегия без Холанна не выдержала натиск Испании

Сборные Испании и Норвегии сыграли в рамках квалификационного турнира на Евро-2024. Матч отбора к чемпионату Европы состоялся 25 марта на стадионе «Ла Росаледа» в Малаге.

Сборная Испании перед стартом отборочного турнира выглядела загадочно. Новый тренер Луис де ла Фуэнте, обновлённая команда. «Красная фурия» на матч против Норвегии вышла с чистым форвардом (Мората) и уже привычно плотной полузащитой – Мерино, Родри, Аспас, Ольмо. Сборная Норвегии приехала без травмированного Холанна, чем сразу же понизила шансы на успешное выступление, зато с Эдегором.

А началось всё по стандарту. Будто и не уходила никуда Испания Луиса Энрике – тотальный контроль без особых намёков на обострение. Только начало веять скукой, как испанцы счёт открыли. На 13-й минуте затяжная атака выбрасывает мяч к угловому флагу. Туда первым устремляется Мерино и находит Бальде на левом крае штрафной. Алехандро сам бить не стал, примерился и буквально прострелил в Ольмо, который стоял на линии вратарской. Дани подставил ногу, отправив мяч в противоход голкиперу – 1:0.

Первым же ударом в створ забила сборная Испании, владела тотальным перевесом по владению, но уверенности опять же не чувствовалось. Гости тут же могли наказать. На 11-метровой отметке вся Испания потеряла самого опасного игрока соперника. Эдегор мяч принял и расстреливал Кепу, но вмешательства голкипера не случилось – сблокировал удар защитник.

Неожиданно быстро забегал и Серлот, ускорившийся оп правому краю. Форвард в завершении рейда аккуратно навесил на дальний угол вратарской, замыкал Эурснес, пробивший сходу, однако Кепа вскинул руки и перевёл мяч над перекладиной. Испанцы под занавес тайма огрызнулись ударом/прострелом от Мерино. Микель «щёчкой» пускал мяч в ближний угол, где его уже ждал норвежский голкипер.

После перерыва испанцы забегали чуть активнее, а Карвахалю неожиданно удался классный кросс на линию вратарской. Аспас почему-то не ожидал такого от Дани, легонько ткнув мяч в руки голкиперу. Ответ Норвегия сообразила усилиями Начо. Защитник помешал Кепе на простреле, ещё и ногу подставил неудачно. От Начо мяч катился в створ, но кипер успел вернуться и выгрести мяч с «ленточки».

Обмен любезностями закончился в концовке матча. На замену вышел дебютант взрослой сборной Испании Хоселу и за две минуты оформил дубль. Сначала он замкнул кросс Фабиана Руиса, мощно выпрыгнув на углу вратарской площади, а затем сыграл на добивании после выстрела Оярсабаля и сейва Нюланда – 3:0, и победа испанцев стала убедительной. С разгрома начинает «красная фурия» отбор на Евро-2024.