​Себальос: «Только наши центральные защитники не хотели играть против Холанна»

В первом матче отбора на чемпионат Европы 2024 года сборная Испании будет принимать Норвегию. За норвежскую команду не сыграет её главная звезда – нападающий Эрлинг Холанн. Комментарий на этот счёт дал испанский хавбек Дани Себальос.

«Вздохнул ли я, когда узнал, что Холанн не сыграет? Мы узнали об этом на завтраке. Я хотел сыграть против Холанна, 90% нашей команды тоже. А вот 10% команды, центральные защитники, не хотели играть против него», - сказал Себальос со смехом. Слова футболиста приводит Marca.

Матч Испания – Норвегия пройдёт в ближайшую субботу, 25 марта.