Боуэн: «Помогло то, что забили первыми»

Лондонский «Вест Хэм» уничтожил кипрский АЕК, забив тому четыре безответных мяча, вследствие чего «молотобойцы» вышли в четвертьфинал Лиги конференций. Два гола в прошедшем матче записал на свой счет Джаррод Боуэн, который поделился своим мнением об итогах игры.

- 2:0 в первом матче - это достаточно скользкое преимущество. Соперник может вернуться в игру, если забьет первым. Но нам удалось первыми открыть счет, а это помогло во второй половине матча расставить все по свои местам. Это было очень неплохое выступление, - считает автор двух голов, слова которого цитирует BT Sport.

В последний раз «Вест Хэм» побеждал в европейском турнире в 1965 году.