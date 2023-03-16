Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Лига конференций

Мойес рвётся в финал Лиги конференций

16 Марта 2023 • 21:17 Комментировать
Вест Хэм
...
АЕК Ларнака
1 1.20 X 6.50 2 17.00
Через 0 ч. 20 мин.

Шотландский наставник лондонского «Вест Хэма» Дэвид Мойес рвётся в финал Лиги конференций, он считает, что успех в этом турнире может компенсировать проблемы в АПЛ, где команда близка к тому, чтобы потерпеть катастрофу и опуститься в Чемпионшип.

- Мы очень хотим в финал турнира, но для этого надо оставаться полностью сфокусированными на выступлениях. У нас есть задача, и, если сейчас получится выйти в четвертьфинал, второй год подряд в европейском турнире, это уже будет очень хорошо, - цитирует слова Мойеса BBC Sport.

Сегодня вечером лондонский клуб сразится с кипрским АЕК-ом, следить за событиями игры можно в формате прямой онлайн-трансляции. Ссылка на нее доступна на нашем сайте.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Вест Хэм Дэвид Мойес АЕК Ларнака
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ВЕСТ ХЭМ АЕК ЛАРНАКА
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
99 мин
Сивасспор Сивасспор
Фиорентина Фиорентина
1
3
4.60 3.85 1.78
Видео
99 мин
Слован Братислава Слован Братислава
Базель Базель
2
1
2.60 3.35 2.80
Видео
99 мин
Юргорден Юргорден
Лех Лех
0
1
2.60 3.35 2.80
Видео
16.03.23 в 23:00
АЗ Алкмаар АЗ Алкмаар
Лацио Лацио
2.70 3.60 2.55
Видео
16.03.23 в 23:00
Ницца Ницца
Шериф Шериф
1.44 4.80 7.20
Видео
16.03.23 в 23:00
Вест Хэм Вест Хэм
АЕК Ларнака АЕК Ларнака
1.28 5.80 12.00
Видео
16.03.23 в 23:00
Вильярреал Вильярреал
Андерлехт Андерлехт
1.58 4.30 5.80
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 16 Марта
21:35 · Лига конференций УЕФА
«Ницца» - «Шериф»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0
21:17 · Лига конференций УЕФА
Мойес рвётся в финал Лиги конференций
15 Марта
22:14 · Лига конференций УЕФА
Сарри недоволен расписанием «Лацио»: «Рад, что скоро уйду на пенсию»
12 Марта
14:15 · Италия. Серия А
​Сарри: «После поражения от АЗ жена сказала: «Ты проиграл, пора подстричься»
10 Марта
01:24 · Лига конференций УЕФА
Тренер «Ниццы» Дигар – о победе над «Шерифом»: «Мы не сделали того, что могли бы»
01:03 · Лига конференций УЕФА
«Фиорентина» и «Лех» победили всухую
09 Марта
22:53 · Лига конференций УЕФА
«Вест Хэм» спокойно разобрался с обороной АЕКа
22:48 · Лига конференций УЕФА
«Шериф» дома проиграл «Ницце»
22:43 · Лига конференций УЕФА
Гол Дрейера позволил «Андерлехту» уйти от поражения в матче с «Вильярреалом»
20:15 · Лига конференций УЕФА
«Шериф» - «Ницца»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:1
08 Марта
18:39 · Лига конференций УЕФА
​Фанат «Вест Хэма» находится в критическом состоянии – он выпал из окна автомобиля на Кипре
00:53 · Лига конференций УЕФА
Марушич: «Квалификация ещё возможна»
00:32 · Лига конференций УЕФА
АЗ победил в плей-офф евротурнира впервые с 2014 года - тогда это было против «Анжи»
00:24 · Лига конференций УЕФА
Луис Альберто: «В Европе всегда надо играть на все 100%»
00:12 · Лига конференций УЕФА
Педро: «Я зол, мне не до рекорда»
Все новости
Рекомендуем