Шотландский наставник лондонского «Вест Хэма» Дэвид Мойес рвётся в финал Лиги конференций, он считает, что успех в этом турнире может компенсировать проблемы в АПЛ, где команда близка к тому, чтобы потерпеть катастрофу и опуститься в Чемпионшип.

- Мы очень хотим в финал турнира, но для этого надо оставаться полностью сфокусированными на выступлениях. У нас есть задача, и, если сейчас получится выйти в четвертьфинал, второй год подряд в европейском турнире, это уже будет очень хорошо, - цитирует слова Мойеса BBC Sport.

Сегодня вечером лондонский клуб сразится с кипрским АЕК-ом, следить за событиями игры можно в формате прямой онлайн-трансляции. Ссылка на нее доступна на нашем сайте.