«Вест Хэм» устроил разгром АЕКу из Ларнаки

АЕК из Ларнаки почти не имел шансов против «Вест Хэма» в Лиге конференций после 0:2 в домашнем матче и в Лондоне пропустил в два раза больше. Не в последнюю очередь так получилось из-за красной карточки Густаву Луишу на 45-й минуте. У англичан забивали Джаррод Боуэн (дважды), а также Джанлука Скамакка и Мубама Дивин.