«Вест Хэм» устроил разгром АЕКу из Ларнаки

АЕК из Ларнаки почти не имел шансов против «Вест Хэма» в Лиге конференций после 0:2 в домашнем матче и в Лондоне пропустил в два раза больше. Не в последнюю очередь так получилось из-за красной карточки Густаву Луишу на 45-й минуте. У англичан забивали Джаррод Боуэн (дважды), а также Джанлука Скамакка и Мубама Дивин.
Протокол игры
|(1:0) Скамакка Джанлука20'
|(2:0) Боуэн Джаррод47'
|(3:0) Боуэн Джаррод49'
|(4:0) Дивин Мубама65'
Ареола Альфонс•Джонсон Бен•Зума Курт68' (Levi Laing (68') •Огбонна Анджело•Крессуэлл Аарон•Пакета Лукас54' (Дивин Мубама (54') • 67'Соучек Томаш68' (Фредди Поттс (68') •Боуэн Джаррод54' (Ингс Дэнни (54') •Форнальс Пабло•Лансини Мануэль•Скамакка Джанлука54' (Корне Максвелл (54')
Пирич Кенан•Касас Исмаэль•Микель Гонсалес46' (Кипрос Христофору (46') •Томович Ненад•Энглезу Никос•Мамас Рафаил•Густаву Луиш• 45'Наум Гиоргос81' (Фараж Имад (81') •Ойер Санхурхо66' (Альтман Омри (66') •Яколиш Марин66' (Лопеш Рафаэл (66') •Николич Неманья III66' (Понс Пере (66')
16 марта. Стадион "Олимпийский (Лондон)" (Лондон).
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