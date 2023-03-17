Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Лига конференций

«Вест Хэм» устроил разгром АЕКу из Ларнаки

17 Марта 2023 • 01:12 Комментировать
Вест Хэм
4:0
АЕК Ларнака
окончен

АЕК из Ларнаки почти не имел шансов против «Вест Хэма» в Лиге конференций после 0:2 в домашнем матче и в Лондоне пропустил в два раза больше. Не в последнюю очередь так получилось из-за красной карточки Густаву Луишу на 45-й минуте. У англичан забивали Джаррод Боуэн (дважды), а также Джанлука Скамакка и Мубама Дивин.

Протокол игры  
Вест Хэм4:0АЕК Ларнака
(1:0) Скамакка Джанлука20'  
(2:0) Боуэн Джаррод47'  
(3:0) Боуэн Джаррод49'  
(4:0) Дивин Мубама65'  
Ареола АльфонсДжонсон БенЗума Курт 68' (Levi Laing ( 68') Огбонна АнджелоКрессуэлл АаронПакета Лукас 54' (Дивин Мубама ( 54'  67') Соучек Томаш 68' (Фредди Поттс ( 68') Боуэн Джаррод 54' (Ингс Дэнни ( 54') Форнальс ПаблоЛансини МануэльСкамакка Джанлука 54' (Корне Максвелл ( 54')
Запасные: Керер ТилоЭмерсон ПалмиериАнанг ДжозефАгер НаифБенрахма СаидРайс ДекланХеги Криштиан
Пирич КенанКасас ИсмаэльМикель Гонсалес 46' (Кипрос Христофору ( 46') Томович НенадЭнглезу НикосМамас РафаилГуставу Луиш  45'Наум Гиоргос 81' (Фараж Имад ( 81') Ойер Санхурхо 66' (Альтман Омри ( 66') Яколиш Марин 66' (Лопеш Рафаэл ( 66') Николич Неманья III 66' (Понс Пере ( 66')
Запасные: Андреу ГенриМиличевич ХрвоеТумбас ЙоакеймТричковски ИванРосалес РобертоСтилианидес Димитриос
16 марта. Стадион "Олимпийский (Лондон)" (Лондон).

 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Вест Хэм АЕК Ларнака
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Сивасспор Сивасспор
Фиорентина Фиорентина
1
4
4.60 3.85 1.78
Видео
Окончен после пенальти
Слован Братислава Слован Братислава
Базель Базель
2
2
2.60 3.35 2.80
Видео
Окончен
Юргорден Юргорден
Лех Лех
0
3
2.60 3.35 2.80
Видео
Окончен
АЗ Алкмаар АЗ Алкмаар
Лацио Лацио
2
1
2.70 3.60 2.55
Видео
Окончен
Ницца Ницца
Шериф Шериф
3
1
1.44 4.80 7.20
Видео
Окончен
Вест Хэм Вест Хэм
АЕК Ларнака АЕК Ларнака
4
0
1.28 5.80 12.00
Видео
Окончен
Вильярреал Вильярреал
Андерлехт Андерлехт
0
1
1.58 4.30 5.80
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 17 Марта
01:18 · Италия. Серия А
Впервые за 24 года сразу шесть клубов Серии А сыграют в четвертьфинале еврокубков
01:12 · Лига конференций УЕФА
«Вест Хэм» устроил разгром АЕКу из Ларнаки
01:09 · Лига конференций УЕФА
«Андерлехт» наказал «Вильярреал» за слабую реализацию моментов
01:03 · Лига конференций УЕФА
«Шериф» не смог удивить в матче против «Ниццы»
01:00 · Лига конференций УЕФА
«Лацио» ещё раз уступил АЗ
16 Марта
23:00 · Турция
Все турецкие клубы покинули еврокубки
22:55 · Лига конференций УЕФА
«Фиорентина» повторно одолела «Сивасспор»
22:52 · Лига конференций УЕФА
«Лех» не оставил шансов «Юргордену»
21:35 · Лига конференций УЕФА
«Ницца» - «Шериф»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:1
21:17 · Лига конференций УЕФА
Мойес рвётся в финал Лиги конференций
15 Марта
22:14 · Лига конференций УЕФА
Сарри недоволен расписанием «Лацио»: «Рад, что скоро уйду на пенсию»
12 Марта
14:15 · Италия. Серия А
​Сарри: «После поражения от АЗ жена сказала: «Ты проиграл, пора подстричься»
10 Марта
01:24 · Лига конференций УЕФА
Тренер «Ниццы» Дигар – о победе над «Шерифом»: «Мы не сделали того, что могли бы»
01:03 · Лига конференций УЕФА
«Фиорентина» и «Лех» победили всухую
09 Марта
22:53 · Лига конференций УЕФА
«Вест Хэм» спокойно разобрался с обороной АЕКа
Все новости
Рекомендуем