Мойес: «Доволен, такое не каждый день случается»

Лондонский «Вест Хэм» уничтожил кипрский АЕК, забив тому четыре безответных мяча, вследствие чего подопечные Дэвида Мойеса вышли в четвертьфинал Лиги конференций. Шотландский специалист очень доволен итогами игры.

- Я очень доволен, такое не случается каждый день. Мы второй год подряд выходит в четвертьфинал европейского турнира. Кого я хочу в соперники? Трудно сказать. Игры с АЕКом не были простыми, летать на Кипр, играть по четвергам, затем в воскресенье. Надеюсь, сыграем кем-то, кто недалеко, - цитирует слова Мойеса BT Sport.

В последний раз «Вест Хэм» побеждал в европейском турнире в 1965 году.