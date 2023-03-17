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Лига конференций

Мубама: «Я на седьмом небе от счастья»

17 Марта 2023 • 09:44 Комментировать
Вест Хэм
4:0
АЕК Ларнака
окончен

Лондонский «Вест Хэм» уничтожил кипрский АЕК, забив тому четыре безответных мяча, вследствие чего подопечные Дэвида Мойеса вышли в четвертьфинал Лиги конференций. Один из голов забил Дивин Мубама, который наконец-то оформил свой первый официальный гол за клуб, после того, как один из его предыдущих мячей просто отменили, а другой записали как автогол. Теперь у нег наконец все получилось.

- Я на седьмом небе от счастья, я долго ждал этого. Этот гол уже никто не сможет у меня отнять. Будут еще много других, уверен, - цитирует слова Мубамы BT Sport.

В последний раз лондонский клуб побеждал в европейском турнире в далеком 1965 году. 

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Евро-Футбол.Ру,
Вест Хэм Дивин Мубала
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