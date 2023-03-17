Мубама: «Я на седьмом небе от счастья»

Лондонский «Вест Хэм» уничтожил кипрский АЕК, забив тому четыре безответных мяча, вследствие чего подопечные Дэвида Мойеса вышли в четвертьфинал Лиги конференций. Один из голов забил Дивин Мубама, который наконец-то оформил свой первый официальный гол за клуб, после того, как один из его предыдущих мячей просто отменили, а другой записали как автогол. Теперь у нег наконец все получилось.

- Я на седьмом небе от счастья, я долго ждал этого. Этот гол уже никто не сможет у меня отнять. Будут еще много других, уверен, - цитирует слова Мубамы BT Sport.

В последний раз лондонский клуб побеждал в европейском турнире в далеком 1965 году.