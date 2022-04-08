Луческу: «Фанатам «Марселя» лучше не приезжать в Грецию»

Главный тренер «Паока» Рэзван Луческу прокомментировал поведение болельщиков на трибунах во время первого матча 1/4 финала Лиги конференций с «Марселем».

Напомним, в начале встречи французские болельщики закидали трибуну фанатов «Паока» различными предметами. Ранее около отеля, где остановились греки, вспыхнули массовые потасовки.

«Я очень разочарован увиденным сегодня. В современном мире и так много насилия, в футболе ему нет места. Лучше, чтобы ваши фанаты к нам не приезжали», — приводит слова Луческу L’Equipe.

Сама игра завершилась победой «Марселя» (2:1). Ответная встреча состоится 14 апреля в Греции, начало — в 22:00 по московскому времени.